Visite Incontournable “Les paysages du Grand Villeneuvois” Saint-Robert Saint-Robert Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Robert

Visite Incontournable “Les paysages du Grand Villeneuvois” Saint-Robert, 27 juillet 2022, Saint-Robert. Visite Incontournable “Les paysages du Grand Villeneuvois” Saint-Robert

2022-07-27 10:00:00 – 2022-07-27

Saint-Robert Lot-et-Garonne Saint-Robert 5 5 EUR Durant cette balade, chemin faisant, entre batî, cultures et voies de communication, observez l’évolution des paysages caractéristiques du territoire.

Durée : 2h à 2h30.

