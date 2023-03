Visite incontournable : Le cœur historique de Montbéliard Office de tourisme de Montbéliard Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à cela ne tienne, suivez le guide, qui, par les gossottes vous conduit à la découverte de la cité d’hier à aujourd’hui : cité des Princes, cité des industries automobile, cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous attend ! Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-montbeliard.fr Office de tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard

