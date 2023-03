Visite incontournable : Circuit historique au château « sur les pas des Wurtemberg » Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Visite incontournable : Circuit historique au château « sur les pas des Wurtemberg » Musée du Château des Ducs de Wurtemberg, 2 avril 2023, Montbéliard . Visite incontournable : Circuit historique au château « sur les pas des Wurtemberg » Cour du château Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Cour du château

2023-04-02 – 2023-04-02

Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Cour du château

Montbéliard

Doubs Ce circuit vous invite à découvrir à travers les collections d’objets, de tableaux et de mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui résidèrent au château pendant près de quatre siècles. Au Musée du château des ducs de Wurtemberg.

Places limitées. Gratuit (1ers dimanches du

mois). Informations au 03 81 99 22 61. musees@montbeliard.com +33 3 81 99 22 61 Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Cour du château Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Cour du château Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Cour du château Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Visite incontournable : Circuit historique au château « sur les pas des Wurtemberg » Musée du Château des Ducs de Wurtemberg 2023-04-02 was last modified: by Visite incontournable : Circuit historique au château « sur les pas des Wurtemberg » Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard 2 avril 2023 Cour du château Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs Doubs Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard

Montbéliard Doubs