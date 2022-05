Visite inaugurale et artistique : Retour vers le futur Rosnay Rosnay RosnayRosnay Catégories d’évènement: Indre

Venez visiter l'exposition retour vers le futur accompagné en chanson et en musique. Comment les enfants voient la Brenne, leur village, leur école ou leur maison dans 300 ans. Mais aussi, et c'est peut-être tout aussi compliqué, que pourraient trouver dans 300 ans des archéologues, s'ils venaient fouiller chez nous ? Ce sujet fait écho au projet prospectif mené par une trentaine d'étudiants de l'école du paysage et de la nature de Blois sur les paysages du Parc en 2050 et en 2070. Quelques présentations des travaux étudiants viendront enrichir les créations des écoles participantes (8 classes)…. Pour l'inauguration, nous proposons une formule inspirée de l'année dernière, des petits groupes, emmenés en musique à la découverte des différents espaces par la compagnie A tous vents…

