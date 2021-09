Paris Institut du monde arabe Paris Visite IMArchitecture Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parcours architectural à travers le bâtiment de l’Institut du monde arabe, patrimoine de l’architecture contemporaine, conçu par Jean Nouvel – associé à Pierre Soria, Gilbert Lézenès, Architecture Studio. Les participants découvrent les multiples références à la ville arabe sur fond de dialogue entre Orient et Occident.

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

