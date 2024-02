Visite imaginaire de l’exposition « Chana Orloff. Sculpter L’époque » Musée Zadkine Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 11h30 à 12h15

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 7 euros

Tarif réduit : 5 euros

Attention : ce billet n’inclut pas le billet d’entrée dans l’exposition. Pensez à ajouter à votre panier une ou plusieurs entrées, même gratuites, pour le même jour et heure que votre activité avant de finaliser votre commande.

Découvrez l’exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque » à travers une déambulation poétique des lectures de textes de l’écrivain et poète Ary Justman.

Le musée Zadkine vous invite à découvrir l’exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque » à travers une déambulation poétique. Menée par une comédienne, cette approche sensible mêle des commentaires d’œuvres, des lectures de textes de l’écrivain et poète Ary Justman, époux de Chana Orloff et de leurs contemporains. Grâce à cette expérience originale, vous plongerez dans l’œuvre et la vie de la sculptrice d’origine juive, figure majeure de l’École de Paris et de la modernité en sculpture.

Visites conçues et interprétées par Pauline Caupenne, comédienne et metteur en scène.

Durée : 45 min

Public : adultes et adolescents

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006

Musée Zadkine 100 bis, rue d'Assas 75006

Contact : zadkine.reservations@paris.fr

