VISITE IMAGINAIRE ANIMÉE PAR TATIANA ARFEL Agde, 18 septembre 2021, Agde.

Agde Hérault

Durant toute la durée de l’exposition Artlab city, les enfants des écoles primaires de la Ville d’Agde ont suivi des ateliers d’écriture et d’arts plastiques avec l’écrivaine Tatiana Arfel et la plasticienne Arancha Tejedor. Un travail à découvrir au fil d’un parcours sonore qui ravira petits et grands.

#JEP2021

