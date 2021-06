Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Visite hors-les-murs : musée-ville, la chaussure toute une histoire Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite hors-les-murs : musée-ville, la chaussure toute une histoire Romans-sur-Isère, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Visite hors-les-murs : musée-ville, la chaussure toute une histoire 2021-07-20 17:00:00 – 2021-07-20 18:30:00 Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère EUR 3 5 Accompagné d’un conférencier, une visite qui débute au musée par une présentation de l’histoire de la chaussure à Romans et qui se poursuit dans la ville à la découverte des traces de l’activité chaussure en cœur de ville. publicsmusee@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ Accompagné d’un conférencier, une visite qui débute au musée par une présentation de l’histoire de la chaussure à Romans et qui se poursuit dans la ville à la découverte des traces de l’activité chaussure en cœur de ville.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.0436#5.05555