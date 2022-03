Visite : Hors gabarit : focus sur les fondations gravitaires Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite : Hors gabarit : focus sur les fondations gravitaires Le Havre

2022-04-06

2022-04-06 16:15:00 16:15:00 – 2022-04-06

Dans la continuité de la thématique hors gabarit, Le Havre Port Center propose une visite du chantier de construction, mené par la consortium Bouygues-Saipem-Boskalis, des fondations gravitaires. Ce chantier en béton unique au monde surprend par ses dimensions et ses édifications étonnantes. 71 fondations gravitaires y sont érigées et s'apprêtent à prendre la mer pour constituer le parc éolien off-shore, au large de Fécamp conduit par le consortium dirigé par EDF Renouvelables. Les portes de ce site exceptionnel vous seront ouvertes pour vous révéler les détails et les process de ces constructions. Visite en car, le mercredi 6 avril à 16h15, sur réservation.

