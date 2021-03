La Châtre Square George Sand Indre, La Châtre Visite historique Square George Sand La Châtre Catégories d’évènement: Indre

La Châtre

Visite historique Square George Sand, 6 juin 2021-6 juin 2021, La Châtre. Visite historique

Square George Sand, le dimanche 6 juin à 16:00 Port du masque obligatoire – jauge limitée

Découvrez l’histoire commentée du square ! Square George Sand 36400 LA CHÂTRE La Châtre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, La Châtre Autres Lieu Square George Sand Adresse 36400 LA CHÂTRE Ville La Châtre