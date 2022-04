Visite historique “Le Débarquement vécu par les Saint-Aubinais” Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Visite historique “Le Débarquement vécu par les Saint-Aubinais” Saint-Aubin-sur-Mer, 6 juin 2022, Saint-Aubin-sur-Mer. Visite historique “Le Débarquement vécu par les Saint-Aubinais” Office de Tourisme Digue Favreau Saint-Aubin-sur-Mer

2022-06-06 10:00:00 – 2022-06-06 12:30:00 Office de Tourisme Digue Favreau

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados Organisée par Maryse Donnet-Mériel – Anecdotes, faits historiques, témoignages – Ouvert à tous – Gratuit – Sur réservation – Nombre de places limitées Organisée par Maryse Donnet-Mériel – Anecdotes, faits historiques, témoignages – Ouvert à tous – Gratuit – Sur réservation – Nombre de places limitées infos@terresdenacre.com +33 2 31 97 30 41 Organisée par Maryse Donnet-Mériel – Anecdotes, faits historiques, témoignages – Ouvert à tous – Gratuit – Sur réservation – Nombre de places limitées Office de Tourisme Digue Favreau Saint-Aubin-sur-Mer

