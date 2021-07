Pierreclos Château de Pierreclos Pierreclos, Saône-et-Loire Visite historique : le château de Pierreclos Château de Pierreclos Pierreclos Catégories d’évènement: Pierreclos

le dimanche 19 septembre à 10:00

L’occasion de découvrir plus de 1 000 ans d’histoire au travers la chapelle, la salle des armes, la boulangerie…. Les amateurs de vins pourront également profiter d’une dégustation des vins du domaine (5€/personne).

6.50€

Château de Pierreclos 144 chemin du château 71960 Pierreclos

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

