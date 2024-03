Visite historique et botanique du parc de La Droitière Parc du château de La Droitière Mauves-sur-Loire, samedi 1 juin 2024.

Visite historique et botanique du parc de La Droitière Un collectif d’artistes de Loire-Atlantique vous proposera une exposition de leurs oeuvres en entrée libre au rez-de-chaussée du château. Le parc est ouvert aux conditions habituelles. Visites guidée… 1 et 2 juin Parc du château de La Droitière Plein tarif : 8€ – tarif réduit : 4€ – Gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Un collectif d’artistes de Loire-Atlantique vous proposera une exposition de leurs oeuvres en entrée libre au rez-de-chaussée du château. Le parc est ouvert aux conditions habituelles. Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30

Parc du château de La Droitière 330 rue des Frères Fleury 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 12 68 40 11 https://www.chateaudeladroitiere.fr Initié aux XVII et XVIII siècles dans le style classique le parc de La Droitière est agrandi et réaménagé au XIX dans l’esprit anglais par Victor Fleury et son beau-frère Jules Verne. Parkings

©Association amis de La Droitière