Taninges Chartreuse de Mélan Haute-Savoie, Taninges Visite historique de la chartreuse par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc Chartreuse de Mélan Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Visite historique de la chartreuse par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc Chartreuse de Mélan, 18 septembre 2021, Taninges. Visite historique de la chartreuse par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chartreuse de Mélan

_Sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire._

Réservation obligatoire.

Visite guidée de 1 h 15 de la chartreuse de Mélan par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Taninges Autres Lieu Chartreuse de Mélan Adresse 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Taninges lieuville Chartreuse de Mélan Taninges