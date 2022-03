Visite historique dans le parc du château de Buzet Parc du château de Buzet Buzet-sur-Baïse Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse

Visite historique dans le parc du château de Buzet Parc du château de Buzet, 4 juin 2022, Buzet-sur-Baïse. Visite historique dans le parc du château de Buzet

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Buzet

Vous cheminerez en immersion dans l’ancien bourg castral de Buzet transformé en parc paysager atypique au XVIIIe siècle. Un voyage dans le temps garanti, au rythme des petites anecdotes qui ont marqué l’histoire de ce site millénaire et des nombreux vestiges (église, pont, pavillon, etc.) qui ponctueront votre parcours.

5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Sur inscription uniquement. 30 places

Parc du château de Buzet Au Château, 47160 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

