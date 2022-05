Visite historique Buzet-sur-Baïse Buzet-sur-Baïse Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse

Lot-et-Garonne

Visite historique Buzet-sur-Baïse, 4 juin 2022, Buzet-sur-Baïse. Visite historique Coopérative des Vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse

2022-06-04 – 2022-06-04 Coopérative des Vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, nous vous proposons exceptionnellement de découvrir le vignoble expérimental des vignerons de Buzet. Innovant et hors du commun, ce vignoble imagine la viticulture de demain pour pérenniser cette activité menacée par le changement climatique Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, nous vous proposons exceptionnellement de découvrir le vignoble expérimental des vignerons de Buzet. Innovant et hors du commun, ce vignoble imagine la viticulture de demain pour pérenniser cette activité menacée par le changement climatique Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, nous vous proposons exceptionnellement de découvrir le vignoble expérimental des vignerons de Buzet. Innovant et hors du commun, ce vignoble imagine la viticulture de demain pour pérenniser cette activité menacée par le changement climatique Coopérative des Vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse, Lot-et-Garonne Autres Lieu Buzet-sur-Baïse Adresse Coopérative des Vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Ville Buzet-sur-Baïse lieuville Coopérative des Vignerons de Buzet 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse Departement Lot-et-Garonne

Visite historique Buzet-sur-Baïse 2022-06-04 was last modified: by Visite historique Buzet-sur-Baïse Buzet-sur-Baïse 4 juin 2022 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne