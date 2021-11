Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Visite historique aux lampions Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Visite historique aux lampions Aubigny-sur-Nère, 22 décembre 2021, Aubigny-sur-Nère. Visite historique aux lampions Aubigny-sur-Nère

2021-12-22 17:00:00 – 2021-12-22 18:30:00

Aubigny-sur-Nère Cher 4.5 EUR Terre écossaise en Berry, Aubigny-sur-Nère, Petite Cité de Caractère, ville fleurie, ville d’histoire et d’art, est un musée dans la rue grâce à un ensemble unique de maisons à colombages construites à la Renaissance. Profitez d’une visite nocturne aux lampions de la Cité des Stuarts ! Départ à 17h depuis l’Office de Tourisme. Chocolats et vins chauds offerts à la fin de la visite. Pass sanitaire obligatoire. Animation organisée dans le cadre de la Féérie de Noël à Aubigny-sur-Nère. +33 2 48 58 40 20 Terre écossaise en Berry, Aubigny-sur-Nère, Petite Cité de Caractère, ville fleurie, ville d’histoire et d’art, est un musée dans la rue grâce à un ensemble unique de maisons à colombages construites à la Renaissance. Profitez d’une visite nocturne aux lampions de la Cité des Stuarts ! Départ à 17h depuis l’Office de Tourisme. Chocolats et vins chauds offerts à la fin de la visite. Pass sanitaire obligatoire. pixabay

