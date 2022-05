VISITE HISTORIQUE

2022-11-05 – 2022-11-05 Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade commentée dans les rues de la ville. La Ville d’Étaples-sur-mer bénéficie d’une riche histoire, grâce à son ancienneté due à sa situation géographique entre terre et mer. Le guide vous mènera dans les rues de la ville pour découvrir l’architecture pittoresque de la cité des pêcheurs et les sites clés qui illustrent son histoire : les bâtiments anciens (moulin, hôtel de ville, anciens hôtels particuliers), les lieux liés à la vie quotidienne (marché…), l’architecture spécifique liée à la pêche (port, halle à la criée, calvaire…). Départ de l’office de tourisme à 14 h 30

