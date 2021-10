Brélès Brélès Brélès, Finistère Visite hantée Brélès Brélès Catégories d’évènement: Brélès

Finistère

Visite hantée Brélès, 31 octobre 2021, Brélès. Visite hantée 2021-10-31 – 2021-10-31

Brélès Finistère Brélès Découvrir les salles du château à la lumière des chandelles, à la recherche des revenants… Frissons garantis !

Entrée 8€ / tarif réduit 5€

Réservation directe sur www.kergroadez.fr contact@kergroadez.fr +33 6 49 70 97 40 Découvrir les salles du château à la lumière des chandelles, à la recherche des revenants… Frissons garantis !

Entrée 8€ / tarif réduit 5€

Réservation directe sur www.kergroadez.fr dernière mise à jour : 2021-09-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brélès, Finistère Autres Lieu Brélès Adresse Ville Brélès lieuville 48.4779#-4.67272