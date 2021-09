Chalmazel Église de Chalmazel Chalmazel, Loire Visite “Hanssen : de l’ombre à la lumière” (accessible PMR) Église de Chalmazel Chalmazel Catégories d’évènement: Chalmazel

Hanssen, maître verrier du début du XXe siècle, il a su faire évoluer son art tout en excellant dans les jeux de transparences et de contrastes. Les vitaux de l’église de Chalmazel ont été réalisés par Hanssen lui-même. Vous y découvrirez un programme artistique complet dont vous percerez tous les secrets au cours de la visite.

Inscription obligatoire.

