Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, le samedi 30 octobre à 16:00

Venez découvrir les collections du musée Flaubert et d’histoire de la médecine à travers une visite commentée sur le thème d’Halloween. Histoires d’enterrés vivants, sorcellerie ou encore les premiers écrits macabres du jeune Gustave Flaubert sont au programme. Âmes sensibles s’abstenir !

tarif : 3,50 €, durée 1h30, public : 18-25 ans

Visite costumée et parcours à travers les collections Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen Quartier Pasteur Seine-Maritime

2021-10-30T16:00:00 2021-10-30T17:30:00

