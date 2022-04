Visite gustative : Trésors culinaires du Marais à la Goutte d’Or : Saveurs du Marais Métro Saint Paul Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite gustative : Trésors culinaires du Marais à la Goutte d’Or : Saveurs du Marais Métro Saint Paul, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 11h30 à 13h30

. payant Réservation obligatoire 48h à l’avance Tarif plein : 23,5€ Tarif réduit : 17,5€ Amis du Mahj : 16€ Ces tarifs incluent une dégustation (9€ par personne)

Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme : Balade gastronomique dans les quartiers du marais et de la Goutte d’Or. Saveurs du Marais Rendez-vous au 1 bis, rue des Hospitalières-Saint-Gervais (métro Saint-Paul). Il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau. En dégustant hareng ou boutargue, les participants discuteront traditions culinaires, histoire des habitants juifs – souvent immigrés – et cuisine de rue, qu’ils compareront à l’offre gastronomique actuelle du Marais. Elisabeth Kurztag est conférencière au musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Métro Saint Paul 1 bis, rue des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/saveurs-du-marais-juif-47108 01 53 01 86 57 https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=1725661039220300201

boucherie Saada, rue des Rosiers, 1975, Paris © Alécio de Andrade, ADAGP, Paris, 2022

