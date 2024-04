Visite gustative du Jardin du Couvent des Carmes Le jardin des Carmes Beauvoir-en-Royans, dimanche 2 juin 2024.

Visite du jardin d’inspiration médiéval du Couvent des Carmes par notre médiatrice avant que Perrine Hautecoeur, apicultrice, ne vous emmène jusqu’au jardin mellifère de la Miellerie des Coulmes pour tout savoir sur les abeilles et découvrir le bar à miel.

1 verre de jus de pommes de l’association Les fruits retrouvés sera offert en début de visite.

Mis en place en 2009 par l’Association « les Fruits retrouvés », ce jardin s’inspire des jardins médiévaux souvent associés à des abbayes ou des couvents.

L’ensemble comporte 3 jardins distincts :

– Le jardin des simples (herbularius) construit en damier, abrite des plantes condimentaires aromatiques et médicinales

– Le jardin potager (horus) abritant des légumes

– Le verger (viridarium) abritant des plantations d’arbres fruitiers

Une mare pédagogique et des ruchers complètent cet écosystème.

durée : 2h15 dont 30 min de marche aller-retour entre le Couvent et le jardin mélifère.

Pour en savoir plus sur le Couvent des Carmes et ses espaces d’expositions : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D'inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

