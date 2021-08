Jujurieux Musée des Soieries Bonnet Ain, Jujurieux Visite guides de l’ancienne usine Musée des Soieries Bonnet Jujurieux Catégories d’évènement: Ain

Jujurieux

Visite guides de l’ancienne usine Musée des Soieries Bonnet, 18 septembre 2021, Jujurieux. Visite guides de l’ancienne usine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Soieries Bonnet

INCONTOURNABLE : ancien ouvrier des Soieries Bonnet, Jean-François Dupont réalisera des démonstrations sur les métiers à tisser manuels le dimanche ! La visite des expositions de la Forge et de la Chapelle est libre.

La visite de l’ancienne usine se fait uniquement avec un guide. Les départs de visites sont organisés toutes les 30 minutes le samedi, et toutes les 15 minutes le dimanche. Comptez 45 min de visite en moyenne.

Accompagné de guides, venez visiter les anciens ateliers de tissage pour découvrir 200 ans d’histoire textile. Musée des Soieries Bonnet 19 bis rue Claude-Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Jujurieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Jujurieux Autres Lieu Musée des Soieries Bonnet Adresse 19 bis rue Claude-Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Jujurieux lieuville Musée des Soieries Bonnet Jujurieux