du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Chesnel 5€. Gratuit – de 12 ans. Durée des visites : 1h. Renseignements au 06 87 80 72 88 ou à l’adresse mail mahelderoffignac@orange.fr.

Profitez de visites guidées par Marie-Hélène de Roffignac pour découvrir ce château du XVIIe siècle à l’architecture originale. Château Chesnel Château Chesnel, 16370 Cherves-Richemont Cherves-Richemont Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

