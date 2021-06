Visite guidées des moulins de Moulin l’Evêque Saint-Père, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Père.

Visite guidées des moulins de Moulin l'Evêque 2021-06-26 – 2021-06-27 Rue des moulins Moulin l'Evêque

Saint-Père 58200 Saint-Père

EUR 0 0 Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, rendez-vous les 26 et 27 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h, pour des visites des moulins de Moulin l’Evêque, à Saint-Père. Rendez-vous sur place, Rue des moulins, départ toutes les heures (soit 10h, 11h, 15h, 16h, 17h). Les visites sont guidées par Lucile Saum-Décuns, Guide conférencière de l’Office de Tourisme.

A cheval entre Cosne-Cours-sur-Loire et Saint-Père, le long du Nohain, dans le hameau de Moulin l’Evêque, se cachent plusieurs moulins : le moulin blanc, le grand moulin et le moulin de la Commanderie, chacun représentant un aspect de l’évolution de l’utilisation de moulins. Au cours de ces visites, nous retracerons ensemble leurs grandes et petites histoires. Vous découvrirez également la reconversion du moulin de la Commanderie en atelier de mécanique générale où tous les outils sont toujours en place depuis son arrêt d’activité en 1983.

Visites uniquement sur réservation, auprès de l’Office de Tourisme.

