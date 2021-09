Visite guidées des Marais salants de la Vie Marais salants de la Vie – La Saline du Recoin, 18 septembre 2021, Saint-Hilaire-de-Riez.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Marais salants de la Vie – La Saline du Recoin

Visites guidées des marais salants en compagnie du saunier : histoire du sel, fonctionnement du marais salant, faune et flore, travaux saisonniers… Durée environ 1h30, à pied. Les marais salants hilairois sont situés sur la rive droite du fleuve côtier La Vie. En y pénétrant, vous êtes sur un site remarquable, protégé par la loi Littoral et classé Natura 2000. Délaissés après les années 1970, ces marais ont été réhabilités en 1997 et font aujourd’hui revivre la récolte du sel. Les visites guidées ont lieu exclusivement en extérieur, vous veillerez donc à porter une tenue adaptée aux conditions climatiques (pas de point d’ombre, prévoir chapeaux et lunettes de soleil par exemple.) Les visites sont également tributaires de la météo. Il est possible qu’en cas d’intempéries, l’équipe des Marais salants de la Vie soit dans l’obligation d’annuler une visite et de fermer le site, pour des raisons de sécurité. Animaux acceptés si tenus en laisse. Suite aux dernières décisions gouvernementales, la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux Marais Salants de la Vie, pour les personnes âgées de 18 ans et plus. L’entrée dans l’établissement sera conditionnée à la présentation d’une de ces preuves sanitaires : > un certificat de vaccination (2 doses de vaccin, la 2ème dose ayant été faite depuis au moins 7 jours), ou > un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 72h, ou > un certificat de rétablissement de la Covid-19 Le port du masque ainsi que l’application des autres gestes barrières restent obligatoires.

Gratuit, sur réservation, nombre de places limitées.

Guidés par le saunier, vous comprendrez comment le marais salé devient le marais salant ; une alchimie entre la terre, l’eau, la lune, le soleil, le vent et l’homme.

Marais salants de la Vie – La Saline du Recoin
81 Route du Sel
85270 Saint Hilaire de Riez
Saint-Hilaire-de-Riez
Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00