Le Parc zoologique et botanique vous propose gratuitement, tout au long de l'année, des visites guidées zoologiques, accessibles à tous. Pendant environ 2h, suivez un guide qui vous donnera plein d'explications sur les animaux. Thématiques : – 20 avril : le métier de soigneurs – 18 mai : le panda roux qui vous être carnivore – 15 juin : les bébés animaux – 21 septembre : le bien-être des animaux

