Visite guidée "Zadkine et la Belgique" au musée Zadkine des Arques

2022-07-21 15:00:00

Les Arques
1.5 EUR
Limité à 20 personnes.

Réservations indispensables au 05 65 22 83 37 “Zadkine et la Belgique” : une grande histoire d’amours.

Venez assister à cette visite guidée thématique au musée !

"Vraiment les Belges sont gentils" disait Zadkine. Cette visite aborde les liens solides entre l'artiste et ses contacts belges : artistes, galeristes, collectionneurs, élèves, architectes, bourgmestres, conservateurs…
+33 5 65 22 83 37

Réservations indispensables au 05 65 22 83 37 © Musée Zadkine

Les Arques

