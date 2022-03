Visite guidée: Walking tour Bayonne, 29 juin 2022, Bayonne.

Visite guidée: Walking tour Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne

2022-06-29 14:30:00 – 2022-06-29 16:30:00 Office de tourisme 25 Place des Basques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Discover the unique character and heritage of Bayonne with its distinctive architecture, fortifications, cathedral and cloister and chocolate tradition.

Limited staff. Registration required for tickets: tourist office.

Departure: in front of the entrance of Château-Vieux, rue des Gouverneurs.

Discover the unique character and heritage of Bayonne with its distinctive architecture, fortifications, cathedral and cloister and chocolate tradition.

Limited staff. Registration required for tickets: tourist office.

Departure: in front of the entrance of Château-Vieux, rue des Gouverneurs.

+33 5 59 46 09 00

Discover the unique character and heritage of Bayonne with its distinctive architecture, fortifications, cathedral and cloister and chocolate tradition.

Limited staff. Registration required for tickets: tourist office.

Departure: in front of the entrance of Château-Vieux, rue des Gouverneurs.

©ville de Bayonne

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-23 par