Visite guidée « Voyages pittoresques »

2022-10-16 – 2022-10-16 2.5 EUR Profitez des journées de l’architecture pour voyager à travers l’Europe en quête des plus beaux vestiges grâce aux œuvres du musée. Les visites thématiques sont autant d’invitations à la découverte d’un thème, d’une période, d’un mouvement ou d’une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public : ados – adultes

Durée : 1h. Sur réservation. +33 3 85 39 90 38 dernière mise à jour : 2022-10-10 par

