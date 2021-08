Visite guidée : Voyage aux terres australes au coeur du centre-ville Le Havre, 11 septembre 2021, Le Havre.

Visite guidée : Voyage aux terres australes au coeur du centre-ville 2021-09-11 – 2021-09-11

Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre de l’Escale australienne : sur les pas de Charles-Alexandre Lesueur. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

La visite vous invite à un voyage dans le temps et l’espace au coeur du centre historique, en compagnie des marins, des artistes et des scientifiques embarqués pour cette expédition exceptionnelle aux terres australes.

Au travers de la lecture des carnets de bord, le comédien Jean-Pierre Guiner et la guide-conférencière retracent cette aventure et la relient au Havre : préparatifs, départ, vie à bord, escales, découvertes animales et végétales et rencontres avec les autochtones… Dépaysement garanti au coin de la rue (ou presque) !

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h

