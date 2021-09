Nîmes Musée de la Romanité Gard, Nîmes Visite guidée : Voyage architectural Musée de la Romanité Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Le Musée de la Romanité est l’un des projets architectural et culturel les plus marquants pour la ville de Nîmes. Vitrine exceptionnelle du passé de la ville, il est aussi un exemple du dialogue architectural entre l’antique et le contemporain. De la genèse du Musée, en passant par l’intention de l’architecte Elizabeth de Portzamparc à son élévation face aux Arènes, entrez dans les coulisses de l’écrin du patrimoine archéologique nîmois.

Tarif : 12€ (plein), 9€ (réduit), 6€ (7-17 ans), 4€ (adhérent) Durée : 1h

Journées nationales de l’architecture Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard

