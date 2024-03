Visite guidée « Vous avez du courrier ! » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, dimanche 7 avril 2024.

Visite guidée « Vous avez du courrier ! » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood Visite guidée « Vous avez du courrier ! » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood Dimanche 7 avril, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles 2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Le Musée de la Bataille de Fromelles propose une visite guidée du cimetière militaire de Pheasant Wood sur la thèmatique des lettres échangées entre les soldats et leurs familles.

À cette occasion, les particularités d’un cimetière militaire sont aussi évoquées et des portraits de soldats qui y sont inhumés sont racontés.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« data »: {« priceCategories »: [{« price »: « 2.5 », « label »: « Tarif unique »}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « venueId »: 22315, « warning »: null, « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryIndex »: 0, « timingId »: 1712494800000}], « bookingEmail »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « id »: 139320700, « category »: « VISITE_GUIDEE », « errors »: [{« code »: « registration.pass.invalidPriceCategory », « fieldLabel »: « Pass Culture », « label »: « Certaines catu00e9gories de prix n’ont pas pu u00eatre cru00e9u00e9es », « message »: « failed to create all price categories »}], « duo »: true}, « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/139320700 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/evenements »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

visite guidée Musée de la Bataille de Fromelles

MBF