Visite guidée: vous avez dit… patrimoine? Bayonne, 11 juin 2022, Bayonne.

Visite guidée: vous avez dit… patrimoine? CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 16:30:00 CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Qu’est-ce qui est patrimoine et qu’est-ce qui ne l’est pas? Pourquoi et comment conserver, restaurer, adapter, transformer? Avec son site Patrimonial Remarquable, son label ville d’Art de d’Histoire, et son centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Bayonne offre un terrain idéal pour ce parcours loin des évidences et riche en questions partagées.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Qu’est-ce qui est patrimoine et qu’est-ce qui ne l’est pas? Pourquoi et comment conserver, restaurer, adapter, transformer? Avec son site Patrimonial Remarquable, son label ville d’Art de d’Histoire, et son centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Bayonne offre un terrain idéal pour ce parcours loin des évidences et riche en questions partagées.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Qu’est-ce qui est patrimoine et qu’est-ce qui ne l’est pas? Pourquoi et comment conserver, restaurer, adapter, transformer? Avec son site Patrimonial Remarquable, son label ville d’Art de d’Histoire, et son centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Bayonne offre un terrain idéal pour ce parcours loin des évidences et riche en questions partagées.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

©Otbayonne

CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-26 par