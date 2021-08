Saint-Antoine-l'Abbaye Musée de Saint-Antoine l'Abbaye Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Visite guidée, “Vous avez dit motte ?” Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Musée de Saint-Antoine l’Abbaye, le dimanche 19 septembre à 16:30

Vous avez dit motte ? ——————— ### Visite guidée par Xaviera Bogaczyk Déposées au 11e siècle dans un désert végétal, les reliques de saint Antoine ont très vite attiré les foules. Comment leur arrivée a-t-elle transformé les paysages et quelle était la place de la forêt dans la vie quotidienne au Moyen Âge ? Notre guide vous emmène en balade autour du site abbatial, le temps de remonter le fil d’une histoire millénaire.

Réservation conseillée auprès du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. Dans la limite des places disponibles.

Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye vous invite à une promenade attentive sur le site abbatial pour comprendre comment l’histoire du lieu a façonné les paysages d’aujourd’hui. Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Le Noviciat, 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Autres Lieu Musée de Saint-Antoine l'Abbaye Adresse Le Noviciat, 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye Ville Saint-Antoine-l'Abbaye lieuville Musée de Saint-Antoine l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye