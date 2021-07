Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Visite guidée : Vous avez dit Biz’Art ? Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Visite guidée : Vous avez dit Biz’Art ? Le Puy-en-Velay, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Le Puy-en-Velay. Visite guidée : Vous avez dit Biz’Art ? 2021-09-12 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-12 16:00:00 16:00:00 Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay Haute-Loire visite doublée en LSF

Chaque œuvre ou objet du musée nous raconte une histoire. Certaines sont étonnantes : œuvre à vies multiples, corps disproportionné, verre qui pleure, main esseulée, lion sans crinière…Venez découvrir cet inventaire de l’étrangeté ! patrimoine.public@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.03841#3.8835