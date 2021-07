Rouen Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen, Seine-Maritime Visite guidée « vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute ! » Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche), le dimanche 19 septembre à 14:30

Une rencontre autour du circuit Street art Rouen impressionnée de Saint-Sever vous présentera, dans un premier temps, les fresques du parcours avant de pouvoir les voir. Une visite accessible aux signants et non signants et pour tous les âges, durant laquelle chacun pourra participer !

RDV devant la maison des Jeunes et de la Culture, départs des visites à 14h30 et 16h (durée : 1h30).

Participez à cette visite gestuelle. Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Place de Hanovre, 76000 Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

