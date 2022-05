Visite guidée : Vivre et recevoir au tournant des 18ème et 19ème siècles

2022-06-18 – 2022-11-06 “Au diner, le bouilli, un cochon de lait de Jules, deux perdrix aux choux, un col-au-vent de quenelles, un fricandeau de cochon, une langue de bœuf à la broche, deux poulets à l’estragon, un canard aux petits pois, […], un jambon de chez Foäche, […], une tourte à la pomme, petits choux au fromage, crèmes…”. Tout cela vous a-t-il mis en appétit ? Venez découvrir d’autres extraits du journal de Madame Foäche lors de cette visite thématique. Tous les samedis et dimanches à 10h et 11h15, du 18 juin au 6 novembre.

