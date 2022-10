Visite guidée : vitesse et records

Visite guidée : vitesse et records, 23 octobre 2022, . Visite guidée : vitesse et records



2022-10-23 14:30:00 – 2022-10-30 16:00:00 EUR Des premières locomotives à vapeur du 19ème siècle au TGV et son record mondial de vitesse en 2007, en passant par les records de 1955, prenez le train à toute vitesse et découvrez l’évolution des matériels roulants ainsi que leurs prouesses sur les rails. Visite guidée : vitesse et records

Des premières locomotives à vapeur du 19ème siècle au TGV et son record mondial de vitesse en 2007, en passant par les records de 1955, prenez le train à toute vitesse et découvrez l’évolution des matériels roulants ainsi que leurs prouesses sur les rails. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville