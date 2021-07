Alençon La Luciole,scène de musiques actuelles Alençon, Orne Visite guidée : visite technique de La Luciole La Luciole,scène de musiques actuelles Alençon Catégories d’évènement: Alençon

La Luciole, scène de musiques actuelles, le dimanche 19 septembre à 15:00

Accompagnés par le régisseur général de La Luciole, découvrez la préparation d’un concert. De l’accueil technique anticipé par les régisseurs au moment de la réception des fiches techniques, à l’installation du matériel sur scène et aux balances, en passant par la réservation d’hébergement et de buffets en loge et repas pour l’accueil des artistes, l’organisation technique de l’accueil d’un groupe à La Luciole n’aura plus de secret pour vous. Coup de projecteur sur les métiers de l’ombre. La Luciole sera à nouveau ouverte cette année à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et des Journées du Matrimoine en Normandie. Nous vous proposons 4 visites guidées thématiques. La Luciole,scène de musiques actuelles 171 route de Bretagne, 61000 Alençon Alençon Orne

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

