VISITE GUIDÉE : VISITE DES THÉÂTRES ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT
21 janvier 2023, Montpellier

2023-01-21 – 2023-01-21 Montpellier

Hérault Lever de rideau sur les coulisses ! Le théâtre Jean-Claude Carrière, modèle primé d’éco-construction et l’amphithéâtre d’O ouvrent leurs portes et leurs secrets, une belle occasion de découvrir les moindres recoins de ces lieux insolites et de se familiariser avec les métiers du spectacle vivant, nos métiers pour vous faire rêver ! Lever de rideau sur les coulisses ! Le théâtre Jean-Claude Carrière, modèle primé d’éco-construction et l’amphithéâtre d’O ouvrent leurs portes et révèlent leurs secrets, une belle occasion de découvrir les moindres recoins de ces lieux insolites et de se familiariser avec les métiers du spectacle vivant. En entrée libre sur réservation (20 personnes) 1h30 – Visites gratuites sur inscription auprès de la billetterie au 0800 200 16 Et si on visitait un théâtre ? +33 080020016 https://www.domainedo.fr/spectacles/tous-les-spectacles/visite-des-theatres-et-decouverte-des-metiers MB

