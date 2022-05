Visite guidée : visite des bourgs et villages : La Cartoucherie Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Visite guidée : visite des bourgs et villages : La Cartoucherie
rue de Chony rdv devant l'entrée de la Cartoucherie
Bourg-lès-Valence

2022-07-22 17:30:00

Bourg-lès-Valence Drôme EUR Retour sur l’histoire industrielle de Bourg-lès-Valence et la construction d’une usine d’impression sur étoffe et d’une filature de soie, devenue cartoucherie nationale. rue de Chony rdv devant l’entrée de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence

