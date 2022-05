Visite guidée : Visite de la Source des Abatilles, 10 mai 2022, .

Visite guidée : Visite de la Source des Abatilles

2022-05-10 – 2022-05-10

0 EUR Chic et mondaine, l’eau des Abatilles se déguste sur les plus grandes tables du monde entier. Venez visiter l’entreprise d’embouteillage de cette source, reconnue, depuis 1925 par le corps médical pour ses qualités thermales et captée à 472m de profondeur. Cette visite enchantera aussi bien les petits que les grands grâce à ses machines impressionnantes.

Tous les mardis et jeudis matins, sauf les jours fériés.

10 personnes minimum / 25 personnes maximum

+33 5 57 52 97 97

