5 spots à découvrir avec nos QR Code à flasher sur place. Des vidéos à découvrir sur place. Au programme la possibilité d’avoir les visites guidées virtuelles du port, de l’hôtel de ville, de la rivière d’Abord, de la maison Orré et du marché couvert.

Entrée libre – Smartphone avec connexion internet nécessaire

Visite guidée en vidéo et en audio sur smartphone

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

