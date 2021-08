Agen Église des jacobins Agen, Lot-et-Garonne Visite guidée VIP de l’exposition “Inventer la couleur” Église des jacobins Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Visite guidée VIP de l’exposition “Inventer la couleur” Église des jacobins, 18 septembre 2021, Agen. Visite guidée VIP de l’exposition “Inventer la couleur”

Église des jacobins, le samedi 18 septembre à 22:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Découvrez l’exposition en mode nocturne puis admirez l’oeuvre interactive d’Alix Delmas, Cibles #3, programmée pour commencer à 23h. Église des jacobins Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T22:00:00 2021-09-18T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Église des jacobins Adresse Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen Ville Agen lieuville Église des jacobins Agen