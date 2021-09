Rians Rians Rians, Var Visite guidée : Vins et domaine d’exception | Le Fascinant Week-end Rians Rians Catégories d’évènement: Rians

Var

2021-10-14 11:00:00 – 2021-10-17 17:00:00

Rians Var Rians EUR 7 7 Visite commentée sur les différentes étapes de la conception du vin. Découverte de la galerie d’art et du parc avec des sculptures modernes monumentales. Fin de la visite par une dégustation de vin. contact@provenceverte.fr +33 4 94 72 04 21 dernière mise à jour : 2021-09-15 par Provence Verte & Verdon Tourisme

