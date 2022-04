Visite guidée : Villerville à la recherche du pittoresque Villerville, 17 avril 2022, Villerville.

Visite guidée : Villerville à la recherche du pittoresque Rue de l’Église Départ devant l’église Villerville

2022-04-17 – 2022-04-17 Rue de l’Église Départ devant l’église

Villerville Calvados

Des arcatures du XIIe siècle de l’église de Notre-Dame de l’Assomption aux briques et modelés des façades de la petite station balnéaire de la fin du XIXe siècle ; des vitraux des ateliers Mazuet à l’évocation d’une société vivante où se côtoient les pêcheuses à pied, les artistes et villégiaturistes. Laëtitia Benoît, guide-conférencière, propose de brosser en quelques rues un portrait pictural du village qui a su attirer les premiers baigneurs et qui charme encore aujourd’hui.

Des arcatures du XIIe siècle de l’église de Notre-Dame de l’Assomption aux briques et modelés des façades de la petite station balnéaire de la fin du XIXe siècle ; des vitraux des ateliers Mazuet à l’évocation d’une société vivante où se côtoient…

+33 6 46 92 74 68

Des arcatures du XIIe siècle de l’église de Notre-Dame de l’Assomption aux briques et modelés des façades de la petite station balnéaire de la fin du XIXe siècle ; des vitraux des ateliers Mazuet à l’évocation d’une société vivante où se côtoient les pêcheuses à pied, les artistes et villégiaturistes. Laëtitia Benoît, guide-conférencière, propose de brosser en quelques rues un portrait pictural du village qui a su attirer les premiers baigneurs et qui charme encore aujourd’hui.

Rue de l’Église Départ devant l’église Villerville

dernière mise à jour : 2022-04-13 par