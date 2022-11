Visite guidée : Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du XIXe siècle jusqu'aux dernières constructions, partez à la découverte d'un patrimoine et d'une architecture issus du développement balnéaire à travers l'exemple de Villers-sur-Mer, l'Histoire d'un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.

