du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la Fontaine

La bastide de Villefranche-de-Rouergue est un gisement architectural où l’usage de la pierre semble dominer. Cependant, il suffit de lever les yeux pour découvrir que nombre de maisons, parfois fort anciennes, habitées ou à l’état de vestiges, ont conservé leur ossature en bois, et quelques-unes même, leur encorbellement. Elles constituent bien souvent des palimpsestes. Beaucoup, en effet furent modifiées aux XVIIe et XVIIIe siècles. Vous découvrirez pourquoi…

Sur inscription, nombre de place limité. Respect des consignes sanitaires Covid-19

Cette visite vous permettra de découvrir les maisons en pan de bois de Villefranche et leur évolution au fil des siècles. Place de la Fontaine Place de la Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

